Eleições 2024 Notícia

MDB, PSDB e PL vão governar ao menos 40% da população gaúcha

Os três partidos venceram em 18 dos 30 municípios mais populosos do Estado. Emedebistas e tucanos, ligados ao campo político de centro, já lideravam há quatro anos, e agora passam a dividir espaço com partido de Bolsonaro, em ascensão no Rio Grande do Sul

28/10/2024 - 22h00min Atualizada em 28/10/2024 - 22h00min