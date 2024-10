A definição sobre quem será o próximo prefeito de Canoas se deu por 6.170 votos de diferença. Após uma campanha ferrenha e de fortes acusações, Airton Souza (PL) foi eleito para comandar a terceira maior cidade do Rio Grande do Sul pelos próximos quatro anos. Com 52,12% dos votos, venceu Jairo Jorge (PSD). Após três vitórias em eleições municipais, Jorge viu sua hegemonia na cidade terminar ao receber 47,88% dos votos.