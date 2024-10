Alta rejeição, ausência de Lula e dificuldade para obter apoio: por que Maria do Rosário perdeu a eleição em Porto Alegre

Na última terça-feira (22), a cinco dias da eleição, Maria do Rosário fez uma caminhada pelo centro de Porto Alegre com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Após percorrerem 600 metros pela Rua dos Andradas, Rosário começou um discurso. A primeira caixa de som, amparada no colo de um militante, enguiçou. A segunda, apoiada num carrinho de feira, tinha pouca potência e o som sumia oito passos atrás da candidata. Rosário falou por oito minutos, mas pouca gente ouviu.