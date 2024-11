Ex-secretária de Saúde, a prefeita eleita de Eldorado do Sul, Juliana Carvalho (PSDB), elegeu a proteção à cidade e a atenção à saúde mental da população como prioridades máximas de seu governo. Juliana está preocupada com o estresse pós-traumático nas 17 mil famílias afetadas diretamente pela enchente de maio. No mínimo, quer oferecer a cada cidadão a possibilidade de um diagnóstico para saber se precisam de atendimento psicológico.