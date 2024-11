Acúmulo de sedimentos Notícia

Governo do RS inicia dragagem emergencial de hidrovias gaúchas na próxima semana

Segundo a Portos RS, que gerencia o sistema hidroportuário do Estado, a operação terá como foco, no começo, os pontos considerados mais críticos: canal de Itapuã e canal do Furado Grande, no Rio Jacuí

