Mais uma tentativa para permitir que o porto de Rio Grande receba navios maiores. Desta vez, o Sindicato dos Operadores Portuários do Rio Grande do Sul (Sindop/RS) está sugerindo aumentar a taxa Inframar para bancar o aprofundamento de uma parte do porto. A ideia já foi apresentada ao secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella.