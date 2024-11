Navios que encalharam em águas do RS expõem preocupação antiga do agro 

Integrantes da Hidrovias RS, entidade que reúne representações e empresas usuárias do transporte sobre as águas, reúnem-se nesta quarta-feira (13) com o secretário estadual de Logística e de Transportes, Juvir Costella, para tratar dos recentes casos de embarcações encalhadas em razão do assoreamento. E que trazem preocupação para diferentes atividades, inclusive a agropecuária.