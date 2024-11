Uma nova embarcação encalhou no canal de Itapuã. Com a chuva de quinta-feira (7), o nível da água chegou a atingir 1m12cm, o que é suficiente para que as embarcações trafeguem normalmente. Com o aumento, o navio Eva Shangai, do Panamá, tentou avançar, mas acabou encalhando, pois, a água baixou durante a passagem. A embarcação, carregada com cerca de 12 mil toneladas de fertilizante, deve ser rebocada na tarde desta sexta-feira (8).