Nos próximos dias, o Rio Grande do Sul pode enfrentar a passagem de um ciclone-bomba. Os modelos meteorológicos mostram a possibilidade de formação do fenômeno no Oceano Atlântico, próximo do litoral gaúcho. Caso seja confirmado, algumas áreas do Estado podem registrar chuva volumosa e fortes rajadas de vento intensas entre terça (12) e quarta-feira (13), quando começa a se afastar.