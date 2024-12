A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Se comparado com o ano passado, o desempenho é 5,6% maior.

Qualidade e pluralidade de terroirs são os dois ingredientes que se sobressaíram nas taças com vinhos e espumantes brasileiros premiados neste ano. E, na avaliação do presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE), Ricardo Morari, ajudaram o setor a galgar um novo recorde para o país.

De acordo com a entidade, o Brasil fecha o ano de 2024 com 776 medalhas, que vieram de 19 concursos em 11 países — Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Espanha, França, Hungria, Itália, México, Reino Unido e Suíça. Se comparado com o ano passado, o desempenho é 5,6% maior.