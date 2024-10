Eldorado do Sul, município gaúcho proporcionalmente mais atingido pela enchente de maio, será comandado por Juliana Carvalho a partir do próximo ano. A candidata do PSDB venceu a eleição deste domingo (6) com 50,91% contra 49,09% de Fabiano Pires, do MDB. A disputa foi decidida por 355 votos de diferença, sendo 9.964 para Juliana e 9.609 para Fabiano.