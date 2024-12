Apontadas como "laranjas" por partidos de esquerda, três candidatas a vereadoras em Ijuí são alvo da Justiça Eleitoral

Ana Carolina, Kerolin Mattos e Andreia Jacaré: candidatas a vereadora em Ijuí são apontadas como "laranjas". Montagem de fotos do Instagram @psdijui / Reprodução

Com votações inexpressivas e raras menções a campanha eleitoral — quando existem —, três candidatas a vereadora do PSD em Ijuí estão sendo investigadas pela Justiça Eleitoral, apontadas como "laranjas". O partido teria adotado a prática irregular para fraudar a cota de gênero, que exige que pelo 30% dos candidatos sejam mulheres.

Kerolin Mattos foi quem recebeu mais verbas do partido para a campanha, além de ser a única que ainda tem material de campanha publicado nas redes sociais. Com R$ 35 mil provenientes da legenda, seu Instagram exibe cinco publicações envolvendo a candidatura, uma delas expondo algumas propostas para um eventual mandato. Kerolin fez cinco votos .

foi quem recebeu mais verbas do partido para a campanha, além de ser a única que ainda tem material de campanha publicado nas redes sociais. Com R$ 35 mil provenientes da legenda, seu Instagram exibe cinco publicações envolvendo a candidatura, uma delas expondo algumas propostas para um eventual mandato. . Andreia Guimarães de David, conhecida como Andreia Jacaré , foi a mais votada das três: conquistou 14 eleitores . O partido apostou R$ 15 mil na campanha de Andreia, que não faz nenhuma menção a sua candidatura no Instagram. Entre agosto e outubro, época da campanha eleitoral, o perfil reúne diversas fotos de Andreia em jogos de futebol — ela é atleta do Elite, time feminino da cidade.

, foi a mais votada das três: . O partido apostou R$ 15 mil na campanha de Andreia, que não faz nenhuma menção a sua candidatura no Instagram. Entre agosto e outubro, época da campanha eleitoral, o perfil reúne diversas fotos de Andreia em jogos de futebol — ela é atleta do Elite, time feminino da cidade. Ana Carolina Ferreira, entretanto, teve apenas dois votos no pleito. Não foi em por acaso. Nas suas redes sociais, não há uma alusão sequer à participação no pleito. Além disso, a candidata recebeu R$ 5 mil para fazer campanha.

Na ação de investigação, protocolada na Justiça Eleitoral pela Federação Brasil da Esperança (que reúne PT, PCdoB e PV), os advogados argumentam que "não foram apresentados pelo partido no pedido de registro de candidatura de tais mulheres documentos facilmente acessíveis e básicos às candidatas, demonstrando eventual desinteresse e desídia por parte do partido nas candidaturas analisadas, sendo tais candidaturas utilizadas exclusivamente para o cumprimento legal da cota de gênero".

Em relação ao orçamento das campanhas, a acusação sustenta que há problemas nas três candidaturas. Para os advogados, existe "omissão de receitas" na prestação de contas de Ana Carolina, que também teria pedido voto para o candidato a vereador pelo mesmo PSD, Marcelo Gonzaga (que fez 647 votos e também não foi eleito).

"Quanto à candidata a vereadora Andreia Jacaré, não apresentou prestação de contas parcial, o que é um indício de candidatura fictícia, questionando as contas prestadas. Por fim, quanto à candidata Kerolin, questionou as contas prestadas, insurgindo-se às despesas de publicidade, que não foram veiculadas (adesivos e jingles), e que, conforme contratos anexos na prestação de contas, há incongruências nos pagamentos, para os mesmos serviços, nos mesmos horários de realização do serviço", diz trecho do despacho da Justiça Eleitoral que aceita o pedido para investigar o caso.

O PSD elegeu três dos 17 vereadores que irão ocupar a Câmara Municipal a partir de 2025: Capitão Bischoff, com 1.381 votos; Paulo Braga, com 1.345; e Valmir Godoiz, o Goizinho, com 946. Se a Justiça Eleitoral entender que o partido usou candidaturas laranjas, todos os votos na legenda seriam anulados e o PSD perderia as três cadeiras.

Nesse caso, a partir de novo cálculo do quociente eleitoral, dois espaços seriam ocupados pelo PP (partido do prefeito eleito e que elegeu seis vereadores) e um pelo PCdoB.

Campanhas ausentes nas ruas e nas mídias

De acordo com o advogado da acusação, Jonatan Amarante, as candidaturas estavam sob observação desde o início da campanha.

— Não víamos publicações em redes sociais, campanha em rua, manifestações de nenhuma das três candidaturas. Passado o dia da eleição, fomos verificar quantos votos fizeram e vimos os números baixos. Investigamos dentro dos portais disponíveis da Justiça Eleitoral o processo de registro de candidaturas e, em realidade, elas foram inscritas como quebra-galho para cumprir a cota de gênero.

Leia Mais Por que Santa Maria tem a transição mais atrasada entre as cinco maiores cidades do RS

Além disso, Amarante recorda que Ana Carolina não estava presente na nominata inicial do partido, confirmada em convenção no dia 20 de julho. Ela foi indicada como candidata substituta um mês depois, para o lugar de Cleonice Krampa, que desistiu conforme errata do partido. Ainda de acordo com o advogado, Ana Carolina não gravou spots (inserções curtas) para as rádios locais.

— As rádios disseram que não receberam e questionaram o partido sobre isso, e ela acabou não mandando. Em certo momento durante a campanha, os próprios coordenadores solicitaram que aquele espaço que estava vago fosse substituído por um spot de candidato masculino do mesmo partido. São N elementos que nos levam a entender que houve fraude na cota de gênero.

Contraponto