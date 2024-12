Três "is" que explicam o sucesso da política de segurança pública no Rio Grande do Sul

A curva descendente tem na sua origem o peso de três palavras começadas com "i" e que eram uma espécie de mantra do ex-governador Ranolfo Vieira Júnior quando foi secretário da Segurança Pública: investimento , inteligência e integração .

Quando o Estado não conseguia nem mesmo pagar em dia os salários dos servidores era impossível fazer os investimentos necessários em viaturas, armamento e valorização das carreiras policiais . Com viaturas antigas e motores de baixa potência, polícia não conseguia competir com os carrões dos bandidos e esse era apenas um dos problemas.

Os investimentos foram retomados ainda no governo de José Ivo Sartori, com a compra de armas e carros mais potentes, mas a situação melhorou depois que as contas foram equilibradas. Nos últimos anos, o governo repôs parte do efetivo que se aposentou ou pediu demissão.