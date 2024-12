Homem preso por supostas fraudes com músicas sertanejas é solto em Passo Fundo

Homem foi preso no aeroporto ao chegar no município para cumprir agenda de três dias. Ministério Público / Divulgação

O homem preso por suposta fraude com músicas sertanejas em Passo Fundo, no norte gaúcho, foi solto na tarde desta sexta-feira (13). A prisão aconteceu em 5 de dezembro, no Aeroporto Lauro Kurtz, por agentes do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco). O cantor de Recife (PE) estava no município para uma agenda de três dias.

O suspeito era alvo de uma operação do Ministério Público (MP) de Goiás que tinha como objetivo combater crimes contra compositores sertanejos. O prejuízo aos autores originais das músicas é de quase R$ 6 milhões. Conforme o MP, cerca de 400 músicas geraram 30 milhões de visualizações.

Após comporem as músicas, os artistas originais gravavam amostras para exibição a outros músicos produtores ou empresários. Os arquivos, porém, chegaram à posse dos investigados. Usando dados de terceiros, as canções eram publicadas com nomes diferentes ou de artistas fictícios. Dentre as vítimas estão músicos famosos, com mais de 100 milhões de visualizações em suas próprias canções.

Conforme o MP, o lucro era obtido pelo grupo a partir do acesso de ouvintes às canções em plataformas de áudio. O dinheiro do esquema ia para a conta bancária de um dos investigados.

A investigação do MP de Goiás teve ações em Recife e na cidade do norte gaúcho. Além da prisão, houve bloqueio de bens, apreensão de veículos e também criptomoedas.

O que diz a defesa

Em nota, a defesa do suspeito, representada pelo advogado José Paulo Schneider, afirma que o cantor colaborou com as investigações, fornecendo as senhas dos aparelhos eletrônicos apreendidos.

Também pontua que o MP aprovou a soltura do suspeito por sua conduta "espontânea e efetiva" ao contribuir com as informações solicitadas.

Confira a nota da defesa na íntegra

"A defesa técnica do cantor Alex Ronaldo vem a público apresentar os seguintes esclarecimentos:

Explica-se que, até o presente momento, esta defesa não havia se manifestado publicamente em virtude do sigilo inicial das investigações, bem como pelo fato de que toda a atenção estava voltada para o reestabelecimento da liberdade do Sr. Alex Ronaldo.

Consigna-se, por oportuno, que o cantor se mostrou colaborativo em todos os atos investigativos, tendo espontaneamente fornecido as senhas dos seus aparelhos eletrônicos apreendidos, bem como apresentando detalhado interrogatório ao MP de Goiás/GO, oportunidade em que explicou todas as circunstâncias dos fatos apurados, se mostrou interessado em reparar eventuais danos decorrentes de suas condutas.

Informa-se, ademais, que a soltura de Alex Ronaldo contou com a concordância do MP de Goiás/GO, que, em seu parecer, reconheceu a postura, a espontânea e a efetiva colaboração por ele adotada.

Destaca-se, ainda, que o cantor está à disposição das autoridades para seguir contribuindo com as investigações e irá cumprir rigorosamente todas as condições impostas para a sua soltura.