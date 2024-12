Polícia prende dois suspeitos de matar homem durante briga de vizinhos em Marau

Suspeitos foram encontrados no bairro Santa Marta e encaminhados ao Presídio Regional de Passo Fundo.

Dois homens , de 51 e 31 anos, foram presos preventivamente nesta quarta-feira (11), no bairro Santa Marta, em Passo Fundo, por suspeita de participar de homicídio em Marau, em 4 de dezembro.

A vítima foi Edson Pagoto, 48 anos, morador de Marau. Ele e seu filho, Adriel Pagoto, 20, foram alvos de tiros após desentendimento entre vizinhos no bairro Santa Lúcia. Adriel foi atingido no braço e socorrido, mas Edson morreu no local.