Centro Sismológico Europeu afirma que terremoto atingiu o Chile na noite desta sexta-feira

O Chile registrou um terremoto de 6,4º de magnitude nesta sexta-feira (13), informou o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC, na sigla em inglês). O epicentro do tremor foi registrado nos arredores de Maule, pequena cidade distante cerca de 200 quilômetros da capital Santiago. As informações são da agência Reuters .

Conforme o Centro Sismológico Nacional do Chile, o tremor foi sentido às 20h58 no horário local. O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres informou que o tremor teria afetado uma área de 1 mil km, entre as regiões de Coquimbo, no norte do país, e de Biobío, no sul.