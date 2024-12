Caron diz que o RS vai adquirir equipamentos "mais resilientes" e que permitam "uma resposta cada vez melhor" à população

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou na quinta-feira (12) o investimento de R$ 1,4 bilhão na segurança pública e no sistema penal. Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, na manhã desta sexta-feira (13), o secretário de Segurança Pública do RS, Sandro Caron, detalhou para que serão utilizados os recursos.