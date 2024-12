"2025 vai ser um ano babado, todo mundo vai casar e ganhar dinheiro", diz Márcia Sensitiva

Márcia está em turnê pelo Rio Grande do Sul desde o início de dezembro. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Conhecida por bordões como "Para de ser doida" e "Voa, cara, voa", Márcia Fernandes, ou como é mais conhecida, Márcia Sensitiva, chega a Passo Fundo, no norte gaúcho, no sábado (14) com a sua palestra Acorda Pra Vida. O encontro acontece no Auditório da Escola Notre Dame Menino Jesus, a partir das 19 horas.

A astróloga e influenciadora de 71 anos está em turnê pelo Rio Grande do Sul e já passou por cidades como Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Caxias do Sul. Passo Fundo é a última cidade da sua rota no Estado.

Com previsões e conselhos carregados de bom humor e sinceridade, Márcia soma, hoje, quase 7 milhões de seguidores no Instagram, 2,9 milhões no TikTok e 350 milhões de visualizações no YouTube.

Em entrevista à GZH Passo Fundo, o fenômeno da astrologia fala sobre o surgimento da fama na internet, público jovem, sexta-feira 13 e ainda faz uma previsão para o ano de 2025. Confira a entrevista exclusiva na íntegra a seguir.

Como foi a sua trajetória inicial com a mediunidade?

Com cinco anos eu já via defunto, eu já via os desencarnados, mas a minha avó era cega e também trabalhava a mediunidade. Com 16 anos eu fiz seis anos de Federação Espírita, mesa branca, e a partir daí comecei a trabalhar incorporada. Já faz muitos anos que trabalho com isso.

Passo Fundo é a última cidade da sua turnê. Como tem sido a sua experiência no Estado? O que achou do povo gaúcho?

Eu já tinha ido para Porto Alegre antes, mas em outras cidades não. Estou adorando! Em Passo Fundo é a primeira vez. É a nona cidade em que passaremos aqui no Rio Grande do Sul. Eu percebi uma coisa que eu não tinha visto antes. Vocês, povo gaúcho, têm amor pela gente e vocês demonstram. Vocês não são frios. Eu pensei que fossem, mas não são. Vocês são uma galera dada. Adorei! Adorei todo mundo.

Você é muito conhecida pelos seus memes na internet. Muitos jovens te acompanham e se conectam com você e com a sua forma de pensar. Como é para você saber que esse público te acompanha?

Eu tenho um programa de rádio há 22 anos (Algo Mais na Rádio Vibe Mundial), e a rádio era algo mais "senhoras" e etc. Há uns oito anos um menino de Santa Catarina começou a pegar os meus memes e colocar na internet. Eu lembro que fiquei muito brava, porque eu sou daquele jeito mesmo. Aquilo ali sou eu. E aí, a galera jovem começou a me seguir.

Hoje, a maioria de quem me acompanha são os jovens. Eles entendem o que eu falo, seja na parte espiritual, seja como astróloga, numeróloga ou mestre de reiki. Eles querem, eles têm necessidade de entender mais. E agora, pasme! Ontem, uma criança de cinco anos chorou que queria ir me ver e não ia conseguir ir na palestra. Tem crianças de nove anos que eu escuto falar "Cadê a tia Márcia? Eu quero tirar foto com a tia Márcia".

Eu me impressiono, mas fico feliz. A galera jovem gosta desse meu jeito despachado. Eu gosto muito disso.

Hoje é sexta-feira 13. As pessoas têm muito preconceito com a data. Realmente existe algum mau presságio?

Isso é uma lenda muito antiga, que diz que nesta data não podia ver gato preto. Isso é um boato que virou uma lenda. A sexta-feira é dedicada a Jesus, que é Oxalá. A gente tem que pensar nisso, é dia dele. E o número 13, se você somar, para as pessoas pararem de ter medo, dá a Nossa Senhora da Conceição, que é Iemanjá. É um dia para quem quer casar rezar. É bom demais. É a Vênus que comanda esse dia, que é a dona da beleza. Então, vamos tirar essa coisa ruim de lado. Você é o que você pensa. Tira fora esse pensamento ruim.

Alguma dessas superstições que as pessoas têm faz sentido para o mundo espiritual?

Nenhuma faz sentido. As pessoas começam a inventar coisas. Você conta para um, que conta para mil, que conta para dois mil. Na realidade, nunca que um gato fará mal para alguém por causa da cor dele, por exemplo. Muito pelo contrário. O gato preto limpa a vida da gente, a casa, ele é fortíssimo. Então é tudo lenda.

Alguma previsão para Passo Fundo em 2025 que você possa compartilhar com a gente?