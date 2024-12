Passo Fundo deve receber duas novas ambulâncias avançadas do Samu em 2025

Passo Fundo opera com duas equipes de suporte básico do Samu. Germano Rorato / Agencia RBS

Passo Fundo deve receber duas ambulâncias avançadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no próximo ano.

As unidades foram garantidas através de doação do Ministério da Saúde e compra da prefeitura, mas ainda não foram entregues. Enquanto isso, a cidade opera com duas equipes de suporte básico no atendimento à população.

Conforme a secretária municipal de Saúde, Cristine Pilati, a previsão é que a ambulância comprada pelo município seja entregue em janeiro e passe a operar no mês seguinte, após edital de contratação das equipes.

Enquanto isso, o serviço funciona com uma ambulância locada pela prefeitura desde 23 de outubro, mas ainda sem médicos. O trabalho é realizado por um técnico de enfermagem e condutor socorrista:

— Não houve profissionais interessados em função do formato da escala. Precisamos fazer alterações na lei, mudando a forma de contratação, o que levou tempo. Nossa ideia é que o edital seja publicado em janeiro, para que em fevereiro comece o suporte avançado e a central de regulação compartilhada por Porto Alegre.

GZH entrou em contato com o Ministério da Saúde para saber sobre a entrega da segunda ambulância, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem. O espaço segue aberto.

Passo Fundo é uma das 19 contempladas com nova ambulância do Samu no RS, através do eixo Saúde do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Ainda conforme Pilatti, o governo federal priorizou o envio às cidades afetadas pela enchente. A expectativa é que a ambulância seja entregue ainda no primeiro semestre de 2025, a depender do prazo de licitação.

— Devemos ter as quatro ambulâncias no primeiro semestre de 2025. Na prática, a lei permite atuarmos com três ambulâncias no total, duas básicas e uma avançada. A segunda avançada que teremos ficará de reserva. Por serem veículos que rodam muito, eles precisam de manutenção e usaremos a reserva para o serviço nunca parar — explicou a secretária.

Expectativa é que nova ambulância do Samu de Passo Fundo, comprada pelo Ministério da Saúde seja entregue no primeiro semestre de 2025, a depender do prazo de licitação. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Ambulâncias básicas também devem ser trocadas

Também há previsão de atualização das unidades de suporte básico utilizadas no momento. Conforme Pilatti, os veículos são de 2019 e deve ser substituídos ainda no primeiro semestre de 2025, já em fase de licitação.

Quanto ao funcionamento, a secretária avalia que o serviço segue estável desde 2022, quando o número de casos mantém uma média de 4,2 mil atendimentos ao ano. Em 2024, as ambulâncias do Samu atenderam 3.784 chamados entre os meses de janeiro e novembro.