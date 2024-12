Por que Santa Maria tem a transição mais atrasada entre as cinco maiores cidades do RS

A explicação de Decimo é que a primeira ação após ter confirmada a vitória em segundo turno, em 27 de outubro, foi debruçar-se sobre o desenho do novo governo para atender às necessidades da cidade e honrar os compromisso políticos que foram firmados durante o processo eleitoral. Ou seja, o prefeito eleito quis primeiro definir quais seriam as secretarias e a estrutura de cargos da prefeitura antes de indicar nomes para cada uma.

De acordo com o prefeito eleito, os projetos de lei com a reforma administrativa serão enviados à Câmara Municipal na próxima segunda-feira (16) — o final de semana será utilizado para refinar os últimos detalhes.

Nomes a sete chaves

— Para não criar expectativa, especulação, combinamos com a equipe de transição de criar um único anúncio na sequência de que a reforma administrativa for aprovada. Quem sabe até não com todos os secretários, ou com a maioria das pastas.