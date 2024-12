Marroni anuncia mais quatro nomes para o secretariado de Pelotas

Depois de divulgar com exclusividade no Gaúcha Atualidade quem serão os secretários de três áreas prioritárias de seu governo (Saúde, Educação e Assistência Social), o prefeito eleito de Pelotas, Fernando Marroni, anunciou mais quatro titulares do primeiro escalão: Cultura, Mulheres, Igualdade Racial e Procuradoria-Geral do Município.