Drenagem e infraestrutura: como foi a primeira semana de Fernando Marroni à frente da prefeitura de Pelotas

Logo no dia 2, Marroni foi às ruas acompanhar equipes do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) que realizaram o hidrojateamento da rede pluvial nos bairros, além da limpeza de valetas, recolhimento de lixo e roçada.

— Estamos fazendo mutirões em determinadas regiões da cidade, e vamos vencendo desafios locais. Não adianta trabalhar só na macrodrenagem se não melhorar a condição para as pessoas nos bairros. Estamos atualizando os projetos de casas de bombas, que se mostraram insuficientes na enchente de 2024, e um novo sistema de proteção para o Laranjal. Estamos esperando só a liberação do recurso, tem projeto no fundo do governo do Estado, e também no governo federal. São temas emergenciais para a proteção da cidade — explica o prefeito.