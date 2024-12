Deputados insistem em barrar medalha a Stédile, mas movimento fracassa na Assembleia

Stédile durante Romaria da Terra, em Eldorado do Sul, em 2023 .

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Não será por falta de tentativa que os deputados não conseguirão barrar a entrega da Medalha do Mérito Farroupilha ao líder do MST, João Pedro Stédile . O tema que ganhou os holofotes da Assembleia Legislativa nesta semana promete um desfecho sem nenhuma novidade. A solenidade deve ser realizada a partir das 17h na segunda-feira (16), como previsto.

A última cartada dos parlamentares contrários à honraria foi protocolar pedidos de reconsideração à mesa diretora , que aprovou a homenagem a Stédile seguindo a tradição da Casa — que é acatar, sem questionar, o direito de cada deputado conceder uma medalha nos quatro anos de mandato. Foram três solicitações : dos deputados Rodrigo Lorenzoni (PL), Delegado Zucco (Republicanos) e Capitão Martim (Republicanos). As demandas entraram na pauta da última reunião de líderes, na terça-feira (10), mas Pepe Vargas (PT) pediu vista e adiou a decisão em uma semana.

Como neste caso o próximo encontro seria após a entrega da medalha , nove integrantes da mesa diretora assinaram pedido ao presidente da Assembleia, Adolfo Brito, para convocar uma reunião extraordinária até esta sexta-feira (13) em que poderiam deliberar sobre uma possível revogação da honraria ao líder do movimento. O único que não assinou foi justamente Pepe Vargas. O documento foi entregue ao presidente da Casa às 15h40min de terça-feira.

Entretanto, o pedido não será acatado. À coluna, a assessoria da Assembleia confirmou que não haverá reunião extraordinária da mesa esta semana. Nesta quinta-feira (12), Brito viajou a Sergipe para participar de sessão de entrega da Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar aos bombeiros sergipanos que atuaram no Rio Grande do Sul durante a enchente.