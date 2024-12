Prefeitura de Caxias envia projeto de criação do Escritório em Brasília e Secretaria de Gestão Urbana 

A intenção do governo é que os dois projetos sejam votados ainda este ano para vigorar já no início do segundo Governo Adiló Mateus Argenta / Divulgação

Duas das promessas de campanha de Adiló Didomenico (PSDB) podem sair do papel logo no início do seu segundo mandato. Nesta terça-feira (10), o Executivo protocolou na Câmara de Vereadores, de forma online, os projetos de lei que criam um escritório de representação em Brasília e a nova Secretaria Municipal de Gestão Urbana, que irá cuidar da zeladoria da cidade. A intenção do governo é que os dois projetos sejam votados ainda este ano para vigorar já no início do segundo Governo Adiló. No segundo projeto protocolado, a administração municipal também solicitou a aprovação da criação de 18 cargos de secretário-adjunto para as pastas.

Porém, para que sejam criadas as novas secretarias, serão feitas mudanças na estrutura administrativa, segundo as informações da prefeitura. Confira abaixo.

::: Serão unificadas a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Inovação e a Secretaria de Turismo, passando a se chamar Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Entretanto, a área de Inovação passará para a Secretaria de Recursos Humanos e Logística, que se chamará Secretaria da Administração e Inovação.

::: A Secretaria de Governo une-se ao Gabinete do Prefeito, e a estrutura será denominada de Casa Civil Municipal.

::: O Escritório de Parcerias Estratégicas, antes na Secretaria de Gestão e Finanças, passará para a Secretaria de Planejamento

::: A Secretaria do Meio Ambiente muda de nome, passando a ser a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade.

::: Com as mudanças, extinguem-se os cargos de secretários de Turismo, de Governo e de Parcerias Estratégicas e criam-se os de Gestão Urbana e para o titular do Escritório em Brasília.

Aumento de 18 novos cargos

Entre os encaminhamentos, também está o pagamento de representações para os subprefeitos (50% a mais do salário) e para os coordenadores de Comunicação e de Relações com a Comunidade (30% a mais do salário), bem como a criação de 18 cargos de secretários adjuntos.

Na justificativa do projeto de lei, a prefeitura coloca que os novos servidores trarão "uma nova dinâmica para as secretarias, possibilitando uma maior aproximação com a população", explicam no documento.