Sindicato protesta por melhores condições de trabalho em escolas infantis de Caxias

Ato durou cerca de 30 minutos, na manhã desta terça-feira (10), em frente à Smed. André Fiedler / Agência RBS

Integrantes do Senalba, sindicato que representa profissionais da educação infantil de Caxias do Sul, fizeram uma manifestação, na manhã desta terça-feira (10), para pedir melhores condições de trabalho. O ato teve início por volta de 8h30min e ocorreu por cerca de 30 minutos em frente à Secretaria Municipal de Educação (Smed). As reclamações envolvem a rede compartilhada de educação infantil, que envolve administração terceirizada.

Com carro de som, cinco representantes da entidade listaram o que apontam ser uma série de dificuldades enfrentadas pelos profissionais das 50 escolas geridas por quatro entidades contratadas pelo município. Entre os problemas estão a falta de profissionais e materiais adequados em todas as áreas das instituições.

Conforme Claiton Melo, presidente do Senalba, 6 mil crianças são atendidas pela rede compartilhada, que deveria reunir 700 profissionais. Atualmente, contudo, faltam pouco mais de 60 pessoas e ao longo do ano chegou a passar de 90. Ele afirma que a entidade decidiu pela manifestação a dias do fim do ano letivo porque demandas apontadas desde o início das aulas não foram solucionadas.

— O poder público senta (para conversar), mas não resolve. Um fica jogando pro outro e o ano passa. São questões que mostram o adoecimento de uma categoria — reclama.

Segundo o sindicato, a falta de profissionais faz com que educadoras que deveriam atender entre 13 e 22 estudantes precisem ficar com turmas misturadas em alguns momentos do dia. Além disso, estão uniformes inadequados e falta de ventiladores e exaustores para profissionais que atuam nas cozinhas, entre outras questões.

O que diz a secretaria

Questionada, a Smed encaminhou a seguinte nota:

"Parte da diretoria do Senalba foi recebida pelo secretário da Educação, Edson da Rosa, com a pauta do início do ano letivo das escolas de educação infantil de gestão compartilhada. A reivindicação sugeria o retorno com atendimento às crianças, no dia 3/2.

A secretaria atendeu prontamente a demanda, uma vez que é um movimento que potencializa a ação pedagógica. A outra demanda apresentada pelo sindicato está em estudo e viabilidade jurídica.