A eleição do vereador Airton Souza (PL) em Canoas pode ser explicada por uma combinação de fatores, mas o principal deles é a rejeição ao prefeito Jairo Jorge (PSD), que teve a gestão mais tumultuada do Rio Grande do Sul nos últimos quatro anos. Duas vezes afastado pela Justiça a pedido do Ministério Público, o prefeito conseguiu retornar, também com decisão judicial, disputou a reeleição e chegou ao segundo turno.