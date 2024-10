Eleições 2024 Notícia

"Não se escala governo antes de ganhar a eleição", diz prefeito reeleito de Caxias

Adiló Didomenico ganhou com 51,38% no segundo turno, neste domingo (27), quando disputou o cargo com o candidato do PL, Maurício Scalco (PL)

28/10/2024 - 09h58min