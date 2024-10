Eleição 2024 Notícia

Lideranças políticas avaliam resultado da eleição municipal em Caxias do Sul

Atual prefeito Adiló Didomenico conseguiu a reeleição ao lado de Edson Nespolo. Dupla contou com o apoio do MDB e absorveu votos do PT no segundo turno

27/10/2024 - 20h23min Atualizada em 27/10/2024 - 20h42min