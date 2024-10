"Agora é a hora de governar para todos", declara Adiló após ser reeleito prefeito de Caxias do Sul

Ovacionado por apoiadores, Adiló Didomenico (PSDB) foi recepcionado por volta de 19h no comitê da Rua Garibaldi, no Centro. A chapa do tucano, que tem Edson Nespolo (União) como vice, foi a vencedora do segundo turno das eleições 2024 neste domingo (27). À imprensa, o prefeito reeleito disse que, após superar os desafios do primeiro mandato, como pandemia, a crise climática do Estado e o Caso Magnabosco, a prefeitura está pronta para tocar "os inúmeros projetos encaminhados".