Candidato a prefeito de Caxias do Sul pelo PL, Maurício Scalco recebeu 48,62% ou 110.476 dos votos válidos no segundo turno da eleição, neste domingo (27). Ele disputava o cargo com o atual titular, agora reeleito, Adiló Didomenico (PSDB). A diferença foi de 6.254 votos.