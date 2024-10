Partidos do centrão comandarão a maior parte das prefeituras do Brasil

Após a realização do segundo turno em 51 municípios no domingo (27), chegaram ao fim as eleições municipais de 2024 no país. Os resultados do pleito consolidaram a força do chamado centrão no comando dos municípios brasileiros, com partidos do bloco nas quatro primeiras posições do ranking de siglas com mais prefeitos a partir de 2025. PSD e MDB, os dois primeiros, somam juntos 1.743 prefeituras, pelo menos 31,3% do total de 5.569 municípios em todo o Brasil.