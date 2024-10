Segundo turno consolida avanço do centro e da direita nas prefeituras do RS

O segundo turno das eleições municipais espelhou o cenário observado há três semanas no Rio Grande do Sul. Partidos de centro-direita e direita ganharam ainda mais espaço com a finalização da segunda etapa do pleito. Siglas desse espectro político conquistaram quatro dos cinco maiores colégios eleitorais do Estado. Por outro lado, único representante da esquerda nesse estágio, o PT venceu apenas em uma das três cidades nas quais disputava o controle do Executivo municipal.