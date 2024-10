Agora que a eleição terminou e o momento se presta para balanços, já é possível dizer que o centro político ressuscitou. Há quem chame de centrão esse campo que tem áreas de intersecção com a esquerda e com a direita, mas os números são impactantes: o PSD, que no Rio Grande do Sul ainda é um partido minúsculo, com apenas 12 prefeituras, saiu das urnas como o campeão do Brasil, com 883 prefeituras, entre elas cinco capitais.