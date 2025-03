Boulos seria uma boa opção para a Secretaria-Geral, mas será que ele quer?

Na lista de especulações sobre quem vai assumir a Secretaria-Geral de Governo, nome da vez é o do deputado Guilherme Boulos (PSOL) , candidato derrotado por Ricardo Nunes (MDB) na eleição para prefeito de São Paulo. Antes dele, foram cogitados Paulo Pimenta (demitido da Comunicação), Gleisi Hoffmann (nomeada ministra de Relações Institucionais) e o advogado Marco Aurélio Carvalho, do grupo Prerrogativas. Todos têm em comum o fato de serem pessoas de confiança de Lula.

Ainda que a eventual nomeação de Boulos venha a ser interpretada como uma “guinada à esquerda” e criticada pelo mercado financeiro, seria uma escolha lógica. Essa secretaria com status de ministério não faz articulação com a Faria Lima nem com os barões da indústria ou com os líderes do agronegócio.