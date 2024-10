Em São Leopoldo, delegado Heliomar, do PL, é eleito prefeito

Dois ingredientes deram o tom da eleição municipal em São Leopoldo, no Vale do Sinos, neste ano: a enchente de maio que castigou duramente a cidade e a polarização política. No início da noite deste domingo (6), Heliomar Franco, 55 anos, foi eleito prefeito do município, que é o nono mais populoso do Rio Grande do Sul. Com 54.793 votos, o candidato do Partido Liberal (PL) fez 51,24% dos votos válidos. A vice é Regina Caetano, 53 anos, do Partido Progressista (PP).