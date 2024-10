Entrevista na Gaúcha Notícia

"Foi uma grande emoção, acompanhada de muita apreensão", diz Marroni, após vitória apertada em Pelotas

Contando com apoio tucano da atual prefeita e do governador no segundo turno, petista venceu com 50,36% dos votos válidos, contra 49,64% do adversário Marciano Perondi (PL); uma diferença de apenas 1.263 votos

28/10/2024 - 16h32min