Previsto desde que o PSDB se dividiu e optou pela neutralidade em Pelotas, o apoio do governador Eduardo Leite ao candidato do PT, Fernando Marroni, foi confirmado nesta sexta-feira (18) no meio de uma entrevista à CNN, em São Paulo. Leite, que em geral, se manifesta pelas redes sociais, aproveitou uma pergunta sobre a declaração de apoio a Sebastião Melo em Porto Alegre para abrir o voto a Marroni: