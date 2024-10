Pesquisa Quaest reflete a matemática do primeiro turno

O resultado da pesquisa Quaest, que aponta ampla vantagem do candidato Sebastião Melo (MDB) sobre sua adversária, Maria do Rosário (PT), reflete a matemática do primeiro turno. Com 49,72% dos votos válidos, o prefeito esteve a um passo de vencer no primeiro turno. Largou, portanto, como favorito, precisando apenas manter os votos conquistados em 6 de outubro e esperar que os de Felipe Camozzato, do Novo, caíssem no seu colo por efeito da gravidade.