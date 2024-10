Um dia depois de a prefeita Paula Mascarenhas (PSDB) ter anunciado o voto em Fernando Marroni, em Pelotas, o deputado Daniel Trzeciak confirmou o que já se sabia: seu voto será do candidato Marciano Perondi (PL). O próprio Perondi tinha dito à Rádio Gaúcha na segunda-feira (14) que Trzeciak estava comprometido com ele, mas o deputado corrigiu dizendo que ainda aguardava pela reunião do PSDB.