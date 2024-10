Segredo guardado pelo governador Eduardo Leite e por seus secretários, o futuro presidente da Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, a Invest RS, é doutor em Ciência da Computação e foi diretor do Tecnopuc entre 2013 e 2020. Seu nome: Rafael Prikladnicki. Pesquisador e professor adjunto da Escola Politécnica da PUCRS, Prikladnicki tem mais de 20 anos de atuação em Tecnologia da Informação.