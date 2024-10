Governo Leite lança plano de desenvolvimento no dia 30

Menos de um mês antes da enchente que abalou o Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite reuniu políticos, acadêmicos e empresários no Palácio Piratini e apresentou as conclusões de um estudo da consultoria McKinsey que embasaria o plano de desenvolvimento sustentável, com propostas para além do seu mandato. Pediu contribuições, criou grupos de trabalho e se preparava para virar a chave da pauta da crise quando veio o dilúvio em versão 2024 e as prioridades tiveram de ser alteradas.