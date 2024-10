PL cresce no RS e no país, consolidando-se como principal força de direita

Principal partido de oposição ao governo federal, o PL emerge do primeiro turno das eleições municipais como a mais relevante força de direita do país. A legenda foi a campeã de votos no último domingo e venceu o maior número de prefeituras entre cidades com mais de 200 mil eleitores. No Rio Grande do Sul, o PL cresceu 56% e está no segundo turno em Pelotas, Caxias do Sul e Canoas, além de ter a candidata a vice de Sebastião Melo (MDB) em Porto Alegre.