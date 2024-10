Com o avanço do PL na eleição de 2022, filiados e simpatizantes do Progressistas assistiram a um avanço do partido de Jair Bolsonaro sobre suas bases. Naquele momento, o temor era de que o PP fosse engolido pelo PL, um partido que saiu das urnas com mais deputados federais e, portanto, mais dinheiro para as campanhas.