Em ato com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL de Porto Alegre confirmou nesta sexta-feira (26) o apoio à reeleição do prefeito de Sebastião Melo (MDB) na Capital. No evento, a tenente-coronel do Exército Betina Worm filiou-se ao partido e foi indicada formalmente para ser a vice na chapa de Melo.