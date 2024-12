Betina se despede do Exército para assumir como vice-prefeita de Porto Alegre

Betina Worm vestiu a farda pela última vez nesta segunda-feira (9), na despedida do Exército para assumir como vice-prefeita no ano que vem. Miguelito Medeiros / Divulgação

Cercada de amigos e de parentes, em cerimônia conduzida pelo general de Brigada Marcelo Zucco, chefe do Estado Maior do Comando Militar do Sul, a vice-prefeita eleita de Porto Alegre, Betina Worm, se despediu do Exército, depois de 25 anos, e foi para a reserva. No discurso, a tenente-coronel brincou que se deu conta de estar encerrando um ciclo importante de sua vida quando vestiu a mesma túnica verde de quando foi incorporada ao Exército, 25 anos atrás.

Betina confessou que não é fã da meia-calça e do salto alto, que compõem a farda usada nas solenidades:

— Essa não é nem de longe a minha farda preferida. A minha preferida é a de serviço. Foi de camuflado e coturno que arregacei as mangas junto da tropa e fui à luta. Com o camuflado somos iguais, com o camuflado estamos prontos para ombrear todas as armas, quadros e serviços. E é com o camuflado que desde o soldado até o general mais antigo nos sentimos pertencentes, irmãos na Força e cientes da nossa missão.

Na prefeitura, Betina planeja usar a experiência que o Exército lhe deu para ser fiscal do bom uso do dinheiro público. Ela não pretende ocupar secretaria, mas, como vice-prefeita, estará atenta a tudo e será o olho do prefeito Sebastião Melo em diferentes áreas da administração pública. Formada em veterinária, a vice-prefeita já comandou o setor de compras do Exército e, por isso, pode ajudar o prefeito na gestão das licitações, para evitar a ocorrência de desvios.