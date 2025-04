Três contêineres de lixo reciclável são incendiados na Cidade Baixa

Mais três contêineres verdes , exclusivos para resíduos recicláveis, foram incendiados em Porto Alegre . O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (3) na altura do número 981 da Avenida João Pessoa, na Cidade Baixa, região central da Capital.

De acordo com o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), já são nove equipamentos deste tipo danificados desde a instalação, em 12 de março . As ocorrências foram registradas nos bairros Centro, Menino Deus, Cidade Baixa e Praia de Belas.

A substituição de cada contêiner, ainda de acordo com o DMLU, pode custar até R$ 20 mil . O prejuízo causado pela destruição dos equipamentos é estimada em R$ 180 mil.

O diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, afirmou que o órgão está acionando todas as medidas de segurança possíveis e pediu que a população ajude, registrando denúncias por meio do sistema 156.