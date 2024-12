Novo edital para leiloar aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo tem publicação adiada para 2025

Conforme a Secretaria da Reconstrução Gaúcha, passou na frente o Bloco 2, pacote que inclui R$ 6,7 bilhões em concessões de rodovias no Vale do Taquari e Região Norte.

Agora, o governo do RS enviará o edital para análise do Tribunal de Contas do Estado (TCE), para que o órgão corrija e traga apontamentos antes da publicação, que deve ocorrer em seguida — possivelmente no início do ano, segundo a pasta.