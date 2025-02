Efeitos do clima pautarão os debates da 25ª Expodireto Cotrijal

Uma das maiores feiras do agronegócio internacional, a Expodireto Cotrijal ganha um novo contorno na 25ª edição: vai frisar ainda mais os debates e soluções sobre o clima , aspecto que, seja pela chuva ou pela seca, tem afetado a agricultura gaúcha nos últimos anos.

Junto com inteligência artificial, inovação e tecnologia, a programação dará um peso importante para as discussões e soluções às frustrações climáticas enfrentadas pelo Rio Grande do Sul nos últimos anos.