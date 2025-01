Grupo recebe licença que faltava e deve começar a construir "condomínio de empresas" de Passo Fundo em 2025

Área fica às margens da BR-285, perto do acesso para a Transbrasiliana.

Uma área de 55 hectares destinada exclusivamente para empresas às margens da BR-285 , perto do acesso para a Transbrasiliana, vai virar realidade em 2025. O projeto recebeu a licença de instalação da Fepam e deve finalmente sair do papel ao longo de 2025.

Como um "condomínio de empresas", a área é dividida em 100 lotes e foi planejada para que indústrias e companhias logísticas se instalem no local. Esse é, inclusive, o nome do espaço: MWR Plataforma Logística Industrial de Passo Fundo .

O empreendimento vai incorporar a companhia ReiterLog, que trabalha com a cooperativa catarinense Aurora Alimentos e é considerada a âncora do complexo .

Além das empresas que podem se instalar no local, um dos planos é criar no local um porto seco para desembaraçar burocracias envolvendo negócios de importação e exportação em Passo Fundo.

A iniciativa ganha contornos mais sólidos a partir do andamento do Porto Meridional, em Arroio do Sal. A estrutura deve começar a ser construída em 2026 e é um dos projetos de Antonio Roso.