Piscina de ondas é novidade em clube de Passo Fundo

A estrutura fica no Clube Recreativo Juvenil e será aberta em um happy hour com atrações musicais, drinks e chopp. O evento para sócios acontecerá na sede Campestre do Clube a partir das 19h.

A obra começou em junho de 2024, e teve um investimento de aproximadamente R$ 1 milhão. Esta é a segunda piscina de ondas em clubes do Rio Grande do Sul. A primeira fica no Clube Dores, em Santa Maria, na região central do Estado.